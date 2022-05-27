Травень, 27 в 13:00

Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області здебільшого контролюють російські війська. Водночас українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що українські військові залишаються на нових укріплених позиціях, щоб стримувати ворога.

– Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади, – пояснив він.

Він наголосив, що російські військові справді намагаються закріпитися на цьому напрямку, бо розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише їх стримувати, а й за нагоди переходити у контратаку, щоб вибити окупантів з території Лиманської громади.

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Також Кириленко додав, що обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

Він пояснив, що Бахмут цікавить росіян, бо вони мають стратегічну ціль захопити Луганську область, а потім хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку.

Водночас на півночі області основною ціллю окупантів залишаються Слов’янськ та Краматорськ.