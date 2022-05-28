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Факты / Украина

Горят танки и десантные машины: артиллеристы ВСУ уничтожают оккупантов французским оружием

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Горят танки и десантные машины: артиллеристы ВСУ уничтожают оккупантов французским оружием

Украинские военнослужащие показали в действии самоходные артиллерийские установки (САУ) типа CAESAR. Этот вид вооружения в ВСУ поступил из Франции.

Эффектными фото поделились воины-артиллеристы группировки Объединенных сил. Отмечается, что главным плюсом французских САУ является оперативность и четкость в нанесении удара.

— Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами. Все быстро и четко. Прибыли на позицию, … 50 сек — К бою, дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек — Отбой, исчезли!

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В результате этого огневого поражения силами ВСУ было уничтожено:

  • два российских танка;
  • две боевые машины десанта (БМД);
  • грузовик с боекомплектом.

Отметим, что правительство Франции официально согласовало предоставление Украине САУ на колесном шасси CAESAR калибром 155 мм в конце апреля.

Тогда же в СМИ появилась информация, что речь идет, вероятно, о поставках 12 САУ из запасов французской армии.

Уже в мае использование этого вида вооружения освоили не менее 40 украинских артиллеристов.

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Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

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