Горят танки и десантные машины: артиллеристы ВСУ уничтожают оккупантов французским оружием
Украинские военнослужащие показали в действии самоходные артиллерийские установки (САУ) типа CAESAR. Этот вид вооружения в ВСУ поступил из Франции.
Эффектными фото поделились воины-артиллеристы группировки Объединенных сил. Отмечается, что главным плюсом французских САУ является оперативность и четкость в нанесении удара.
— Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами. Все быстро и четко. Прибыли на позицию, … 50 сек — К бою, дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек — Отбой, исчезли!
В результате этого огневого поражения силами ВСУ было уничтожено:
- два российских танка;
- две боевые машины десанта (БМД);
- грузовик с боекомплектом.
Отметим, что правительство Франции официально согласовало предоставление Украине САУ на колесном шасси CAESAR калибром 155 мм в конце апреля.
Тогда же в СМИ появилась информация, что речь идет, вероятно, о поставках 12 САУ из запасов французской армии.
Уже в мае использование этого вида вооружения освоили не менее 40 украинских артиллеристов.
Источник: Сухопутные войска ВС Украины