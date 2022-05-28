Травень, 28 в 15:41

Українські військовослужбовці показали у дії самохідні артилерійські установки (САУ) типу CAESAR. Цей вид озброєння до ЗСУ надійшов з Франції.

Ефектними фото поділилися воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил. Зазначається, що головним плюсом французьких САУ є оперативність і чіткість у завданні удару.

– Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади Запорізька Січ завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами. Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек. – До бою, дальність – 22 110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек – Відбій, зникли!

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В результаті цього вогневого ураження силами ЗСУ було знищено:

два російські танки;

дві бойові машини десанту (БМД);

вантажівка з боєкомплектом.

Зазначимо, що уряд Франції офіційно погодив надання Україні САУ на колісному шасі CAESAR калібром 155 мм наприкінці квітня.

Тоді ж у ЗМІ з’явилася інформація, що йдеться, ймовірно, про постачання 12 САУ з запасів французької армії.

Вже у травні використання цього виду озброєння освоїли щонайменше 40 українських артилеристів.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України