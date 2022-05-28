Май, 28 в 16:10

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что переговоры нужно проводить напрямую с президентом России Владимиром Путиным, поскольку РФ – это государство, где все другие политические фигуры ничего не решают.

По мнению главы государства, глава Кремля выстроил такую ​​систему, в которой только он принимает решения.

– Вопрос не в том, что я хочу с ним договариваться. Вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению, – объяснил Зеленский.

По мнению президента, Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, когда Украина отбросит российские войска на позиции, которые они занимали до 23 февраля.

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Ранее Владимир Зеленский сообщал, что повестка дня, как и цель, его возможной встречи с Владимиром Путиным будут зависеть от того, когда именно состоятся переговоры.

Но постоянными пунктами для обсуждения остаются обмен, деоккупация, мир и прекращение войны.

Источник: Nos