Травень, 28 в 16:10

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що переговори потрібно проводити безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки РФ – це держава, де усі інші політичні фігури нічого не вирішують.

На думку глави держави, очільник Кремля вибудував таку систему, в якій лише він ухвалює рішення.

– Питання не в тому, що я хочу з ним домовлятися. Питання в тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їхній міністр закордонних справ. Не важливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці люди – вони ніхто, на жаль, – пояснив Зеленський.

На думку президента, Росія змушена буде сісти за стіл переговорів, коли Україна відкине російські війська на позиції, які вони займали до 23 лютого.

Зараз дивляться

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що порядок денний, як і мета, його можливої зустрічі з Володимиром Путіним залежатимуть від того, коли саме відбудуться переговори.

Але незмінними пунктами для обговорення залишаються обмін, деокупація, мир і зупинення війни.

Джерело: Nos