Май, 28 в 15:00

Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно захваченных территориях Украины. Вслед за кражей зерна они начали вывозить металлопродукцию из оккупированного города Мариуполь (Донецкая область).

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– Вслед за похищением украинского зерна, оккупанты прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта города, — отметила омбудсмен.

По ее данным, российские захватчики отправляют 3 тыс. тонн металлопродукции первым кораблем из Мариуполя в РФ (Ростов-на-Дону). До захвата города в порту находилось до 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью $170 млн.

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Для более удобного вывоза украденного у Украины имущества оккупанты пытаются восстановить железнодорожное сообщение в Волновахе и Мариуполе.

Денисова подчеркнула, что действия оккупантов являются нарушением IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, а также Римского устава.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть факты этих военных преступлений.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения путинские войска начали массово заниматься мародерством на территории Украины. Все награбленное оккупанты отправляют в РФ.

Помимо имущества украинцев, российские захватчики воруют и украинское зерно, которое пытаются продать другим странам. Об этом рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отмечал, что в портах Украины заблокировано 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна. И если их не разблокировать для экспорта, мир ожидает продовольственный кризис.

Зеленский предложил создать организацию для предупреждения голода в мире, платформой для работы которой могла бы стать Украина.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Мариупольский городской совет