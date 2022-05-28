Травень, 28 в 15:00

Російські окупанти продовжують вчиняти мародерство на тимчасово захоплених територіях України. Услід за викраденням зерна вони почали вивозити металопродукцію з окупованого міста Маріуполь (Донецька область).

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Услід за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста, – зазначила омбудсмен.

За її даними, російські загарбники відправляють 3 тис. тонн металопродукції першим кораблем із Маріуполя до РФ (до Ростова-на-Дону). До захоплення міста в порту знаходилося до 200 тис. тонн металу та чавуну вартістю $170 млн.

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Для зручнішого вивезення вкраденого в України майна окупанти пробують відновити залізничне сполучення у Волновасі та Маріуполі.

Денісова наголосила, що дії окупантів є порушенням IV Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, а також Римського статуту.

Омбудсмен закликала Комісію ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти цих воєнних злочинів.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення путінські війська почали масово займаються мародерством на території України. Усе награбоване окупанти відправляють до РФ.

Окрім майна українців, російські загарбники викрадають й українське зерно, яке намагаються продати іншим країнам. Про це, зокрема, розповідав президент України Володимир Зеленський.

Український лідер зазначав, що в портах України заблоковано 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна. І якщо їх не розблокувати для експорту, на світ чекає продовольча криза.

Зеленський запропонував створити організацію для попередження голоду в світі, платформою для роботи якої могла б стати Україна.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Маріупольська міська рада