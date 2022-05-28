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Факти / Україна

Окупанти запустили цементні та бетонні заводи на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Цементний завод
Фото: Depositphotos

Російські загарбники продовжують укріплювати свою оборону в південних областях України.

– Щоб забезпечити себе будівельними матеріалами, окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів.

Також заради власної оборони вони зривають плити з доріг, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Військові РФ підтягнули на територію Херсонської області:

  • ешелон із орієнтовно 30 п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62,
  • автомобільну техніку,
  • бойові броньовані машини,
  • реактивні системи залпового вогню.

За даними ОК Південь, ворог завдав п’яти ударів гелікоптерами Мі-8 по позиціях українських військових.

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Наступну атаку Росії трьома гелікоптерами ЗСУ зірвали.

– Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною дві ворожих ракети типу “повітря – повітря” самоліквідувалися.

Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29, – повідомляють в Оперативному командуванні.

За результатами контратак українських військових, армія РФ втратила:

  • 63 військових,
  • три сучасних танки Т-72,
  • п’ять одиниць броньованої техніки,
  • дві одиниці автомобільної техніки,
  • реактивну систему залпового вогню Град,
  • самохідну артилерійську установку,
  • літак,
  • шість гелікоптерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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