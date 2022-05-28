Окупанти запустили цементні та бетонні заводи на Херсонщині
Російські загарбники продовжують укріплювати свою оборону в південних областях України.
– Щоб забезпечити себе будівельними матеріалами, окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів.
Також заради власної оборони вони зривають плити з доріг, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.
Військові РФ підтягнули на територію Херсонської області:
- ешелон із орієнтовно 30 п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62,
- автомобільну техніку,
- бойові броньовані машини,
- реактивні системи залпового вогню.
За даними ОК Південь, ворог завдав п’яти ударів гелікоптерами Мі-8 по позиціях українських військових.
Наступну атаку Росії трьома гелікоптерами ЗСУ зірвали.
– Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною дві ворожих ракети типу “повітря – повітря” самоліквідувалися.
Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29, – повідомляють в Оперативному командуванні.
За результатами контратак українських військових, армія РФ втратила:
- 63 військових,
- три сучасних танки Т-72,
- п’ять одиниць броньованої техніки,
- дві одиниці автомобільної техніки,
- реактивну систему залпового вогню Град,
- самохідну артилерійську установку,
- літак,
- шість гелікоптерів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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