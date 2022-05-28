Окупанти запустили цементні та бетонні заводи на Херсонщині

Російські загарбники продовжують укріплювати свою оборону в південних областях України.

Також заради власної оборони вони зривають плити з доріг, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

– Щоб забезпечити себе будівельними матеріалами, окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів.

Військові РФ підтягнули на територію Херсонської області:

За даними ОК Південь, ворог завдав п’яти ударів гелікоптерами Мі-8 по позиціях українських військових.

Наступну атаку Росії трьома гелікоптерами ЗСУ зірвали.

– Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною дві ворожих ракети типу “повітря – повітря” самоліквідувалися.

Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29, – повідомляють в Оперативному командуванні.