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Факты / Украина

РФ круглосуточно стягивает силы на Донбасс, чтобы взять ВСУ в кольцо – Командование ОС

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ круглосуточно стягивает силы на Донбасс, чтобы взять ВСУ в кольцо – Командование ОС
Фото: Depositphotos

Россияне круглосуточно наращивают силы и средства в Донецкой и особенно Луганской областях.

Это им необходимо, чтобы выйти на границу этих районов и в дальнейшем взять в кольцо украинские войска.

Однако, отмечает командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, украинская сторона адекватно реагирует на эти намерения РФ.

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– Наши защитники ценой собственных жизней и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают сверхвозможное, чтобы удержать оборону в направлении наступления сил россиян, и дается это нелегко, – констатирует Сергей Наев.

По состоянию на 28 мая ситуация в районах ведения боевых действий остается сложной, но под контролем Вооруженных сил Украины.

На Харьковском и Запорожских направлениях украинские силы укрепляют оборону.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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