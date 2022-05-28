РФ круглосуточно стягивает силы на Донбасс, чтобы взять ВСУ в кольцо – Командование ОС
Россияне круглосуточно наращивают силы и средства в Донецкой и особенно Луганской областях.
Это им необходимо, чтобы выйти на границу этих районов и в дальнейшем взять в кольцо украинские войска.
Однако, отмечает командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, украинская сторона адекватно реагирует на эти намерения РФ.
– Наши защитники ценой собственных жизней и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают сверхвозможное, чтобы удержать оборону в направлении наступления сил россиян, и дается это нелегко, – констатирует Сергей Наев.
По состоянию на 28 мая ситуация в районах ведения боевых действий остается сложной, но под контролем Вооруженных сил Украины.
На Харьковском и Запорожских направлениях украинские силы укрепляют оборону.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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