РФ цілобово стягує сили на Донбас, щоб взяти ЗСУ в кільце – Командування ОС
Росіяни цілодобово нарощують сили та засоби в Донецькій та особливо в Луганській областях.
Це їм необхідно, щоб вийти на межу цих районів та в подальшому взяти в кільце українські війська.
Однак, наголошує командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, українська сторона адекватно реагує на ці наміри РФ.
– Наші оборонці ціною власних життів та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять надможливе, щоб утримати оборону на напрямках наступу сил росіян, і дається це зовсім нелегко, – констатує Сергій Наєв.
Загалом станом на 28 травня ситуація в районах ведення бойових дій залишається складною, але під контролем Збройних сил України.
На Харківському та Запорізьких напрямках українські сили укріплюють оборону.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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