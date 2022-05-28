РФ цілобово стягує сили на Донбас, щоб взяти ЗСУ в кільце – Командування ОС

Травень, 28 в 12:29

Росіяни цілодобово нарощують сили та засоби в Донецькій та особливо в Луганській областях.

Це їм необхідно, щоб вийти на межу цих районів та в подальшому взяти в кільце українські війська.

Однак, наголошує командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, українська сторона адекватно реагує на ці наміри РФ.

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– Наші оборонці ціною власних життів та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять надможливе, щоб утримати оборону на напрямках наступу сил росіян, і дається це зовсім нелегко, – констатує Сергій Наєв.

Загалом станом на 28 травня ситуація в районах ведення бойових дій залишається складною, але під контролем Збройних сил України.

На Харківському та Запорізьких напрямках українські сили укріплюють оборону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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