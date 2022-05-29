Травень, 29 в 10:22

Російські окупанти зранку вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

За інформацією наших військових, близько 07.35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території Росії на напрямку Бояро-Лежачів. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Ввечері 28 травня Державна прикордонна служба України також повідомляла, що російська авіація обстріляла ракетами прикордонні райони Сумської області. Ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що 29 травня російські військові продовжують активні бойові дії на Сході України.

Крім того, на Слобожанському напрямку ворог вдається до систематичних обстрілів, щоб завадити подальшому просуванню українських підрозділів у бік державного кордону, а також поповнює втрати озброєння та військової техніки.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Оперативне командування Північ

Фото: ДПСУ