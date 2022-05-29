Бои на Донбассе: Краматорск и соседние города остались без света
29 мая в Краматорске Донецкой области из-за боевых действий перебита высоковольтная линия электропередачи.
Из-за чрезвычайной ситуации без света остался не только Краматорск, но и все соседние города.
– Опасное направление, не все так просто, – лаконично прокомментировал события в городе мэр Александр Гончаренко.
По словам главы Краматорска, высоковольтную линию электропередачи сейчас чинят ремонтные бригады.
Напомним, что, согласно данным Донецкой областной военной администрации, по состоянию на утро 29 мая в регионе не было газа, а также частично воды и электричества.
В настоящее время в Донецкой области не прекращаются обстрелы вдоль всей линии фронта.
Из-за действий российских захватчиков в области только за сутки погибли два человека и трое получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Гончаренко
Фото: Павел Кириленко