Май, 29 в 13:52

29 мая в Краматорске Донецкой области из-за боевых действий перебита высоковольтная линия электропередачи.

Из-за чрезвычайной ситуации без света остался не только Краматорск, но и все соседние города.

– Опасное направление, не все так просто, – лаконично прокомментировал события в городе мэр Александр Гончаренко.

По словам главы Краматорска, высоковольтную линию электропередачи сейчас чинят ремонтные бригады.

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Напомним, что, согласно данным Донецкой областной военной администрации, по состоянию на утро 29 мая в регионе не было газа, а также частично воды и электричества.

В настоящее время в Донецкой области не прекращаются обстрелы вдоль всей линии фронта.

Из-за действий российских захватчиков в области только за сутки погибли два человека и трое получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Гончаренко

Фото: Павел Кириленко