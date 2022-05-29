Бої на Донбасі: Краматорськ та сусідні міста залишились без світла
29 травня в Краматорську Донецької області через бойові дії перебито високовольтну лінію електропередачі.
Через надзвичайну ситуацію без світла залишився не лише Краматорськ, а й всі сусідні міста.
– Небезпечний напрям, не все так просто, – лаконічно прокоментував події в місті мер Олександр Гончаренко.
За словами очільника Краматорська, високовольтну лінію електропередачі нині лагодять ремонтні бригади.
Нагадаємо, що, за даними Донецької обласної військової адміністрації, станом на ранок 29 травня, в регіоні не було газу та частково води й електрики.
Нині на Донеччині не припиняються обстріли уздовж усієї лінії фронту.
Через дії російських загарбників в області лише за добу загинули дві людини та троє дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Гончаренко
Фото: Павло Кириленко