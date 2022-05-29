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Факти / Україна

Бої на Донбасі: Краматорськ та сусідні міста залишились без світла

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Бої на Донбасі: Краматорськ та сусідні міста залишились без світла

29 травня в Краматорську Донецької області через бойові дії перебито високовольтну лінію електропередачі.

Через надзвичайну ситуацію без світла залишився не лише Краматорськ, а й всі сусідні міста.

– Небезпечний напрям, не все так просто, – лаконічно прокоментував події в місті мер Олександр Гончаренко.

За словами очільника Краматорська, високовольтну лінію електропередачі нині лагодять ремонтні бригади.

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Нагадаємо, що, за даними Донецької обласної військової адміністрації, станом на ранок 29 травня, в регіоні не було газу та частково води й електрики.

Нині на Донеччині не припиняються обстріли уздовж усієї лінії фронту.

Через дії російських загарбників в області лише за добу загинули дві людини та троє дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко

Фото: Павло Кириленко

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