Травень, 29 в 10:39

У Гуляйполі Запорізької області поліція документує руйнування після ворожого обстрілу міста 27 травня.

Приватні будинки місцевих жителів російські військові атакували з важкої артилерії.

– Унаслідок обстрілів пошкоджено близько 10 будинків та прилеглі до них території, – зазначають в обласній військовій адміністрації.

Як уточнили в ОВА, через дії ворога люди не постраждали.

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Нагадаємо, що через обстріл у Гуляйполі зазнали пошкоджень також складські та ангарські приміщення приватного підприємства.

Уламки ракет посікли стіни та автомобілі, що стояли на території виробництва.

Обстріл Гуляйполя з важкої артилерії: поліція фіксує руйнування / 8 фотографий

Нагадаємо, що 25 травня о 05.13 росіяни атакували Запоріжжя чотирма ракетами.

Одну з них збили сили протиповітряної оборони. Три інші поцілили в об’єкти Шевченківського району та торговельний центр в Олександрівському районі.

Крім ТЦ, пошкоджень зазнали понад 60 будинків у приватному секторі одного з районів міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА