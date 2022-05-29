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Факти / Україна

Обстріл Гуляйполя з важкої артилерії: поліція фіксує руйнування

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022

У Гуляйполі Запорізької області поліція документує руйнування після ворожого обстрілу міста 27 травня.

Приватні будинки місцевих жителів російські військові атакували з важкої артилерії.

– Унаслідок обстрілів пошкоджено близько 10 будинків та прилеглі до них території, – зазначають в обласній військовій адміністрації.

Як уточнили в ОВА, через дії ворога люди не постраждали.

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Нагадаємо, що через обстріл у Гуляйполі зазнали пошкоджень також складські та ангарські приміщення приватного підприємства.

Уламки ракет посікли стіни та автомобілі, що стояли на території виробництва.

Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя 27 травня 2022
Обстріл Гуляйполя з важкої артилерії: поліція фіксує руйнування / 8 фотографий

Нагадаємо, що 25 травня о 05.13 росіяни атакували Запоріжжя чотирма ракетами.

Одну з них збили сили протиповітряної оборони. Три інші поцілили в об’єкти Шевченківського району та торговельний центр в Олександрівському районі.

Крім ТЦ, пошкоджень зазнали понад 60 будинків у приватному секторі одного з районів міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

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