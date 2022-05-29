Обстріл Гуляйполя з важкої артилерії: поліція фіксує руйнування
У Гуляйполі Запорізької області поліція документує руйнування після ворожого обстрілу міста 27 травня.
Приватні будинки місцевих жителів російські військові атакували з важкої артилерії.
– Унаслідок обстрілів пошкоджено близько 10 будинків та прилеглі до них території, – зазначають в обласній військовій адміністрації.
Як уточнили в ОВА, через дії ворога люди не постраждали.
Нагадаємо, що через обстріл у Гуляйполі зазнали пошкоджень також складські та ангарські приміщення приватного підприємства.
Уламки ракет посікли стіни та автомобілі, що стояли на території виробництва.
Нагадаємо, що 25 травня о 05.13 росіяни атакували Запоріжжя чотирма ракетами.
Одну з них збили сили протиповітряної оборони. Три інші поцілили в об’єкти Шевченківського району та торговельний центр в Олександрівському районі.
Крім ТЦ, пошкоджень зазнали понад 60 будинків у приватному секторі одного з районів міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.
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Джерело: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА