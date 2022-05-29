РФ понесла потери в селе под Северодонецком и отошла – Генштаб ВСУ
29 мая в Северодонецке Луганской области не утихают боевые действия.
Российские военные при поддержке артиллерии продолжают штурмовать город.
Однако под Северодонецком, в районе села Боброво, враг понес потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.
Так же армии РФ пришлось сделать после наступления и штурма в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка на Бахмутском направлении.
Не имели успеха россияне и на Авдеевском направлении, где при поддержке артиллерии пытались наступать в районах Каменки и Веселого.
Несли потери в течение суток захватчики не только на Востоке, но и на Юге.
Так, на Южнобужском направлении наступление украинских подразделений обернулось для врага потерями и заставило его занять оборону на невыгодных рубежах в районе Костромки.
Сейчас оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, перебрасывая резервы на угрожающие направления.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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