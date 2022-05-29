Май, 29 в 7:23

29 мая в Северодонецке Луганской области не утихают боевые действия.

Российские военные при поддержке артиллерии продолжают штурмовать город.

Однако под Северодонецком, в районе села Боброво, враг понес потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

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Так же армии РФ пришлось сделать после наступления и штурма в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка на Бахмутском направлении.

Не имели успеха россияне и на Авдеевском направлении, где при поддержке артиллерии пытались наступать в районах Каменки и Веселого.

Несли потери в течение суток захватчики не только на Востоке, но и на Юге.

Так, на Южнобужском направлении наступление украинских подразделений обернулось для врага потерями и заставило его занять оборону на невыгодных рубежах в районе Костромки.

Сейчас оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, перебрасывая резервы на угрожающие направления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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