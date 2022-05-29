РФ зазнала втрат у селі під Сєвєродонецьком та відійшла – Генштаб ЗСУ
29 травня в Сєвєродонецьку Луганської області не вщухають бойові дії.
Російські військові за підтримки артилерії продовжують штурмувати місто.
Однак під Сєвєродонецьком, у районі села Боброве, ворог зазнав втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.
Так само армії РФ довелося зробити після наступу та штурму в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка на Бахмутському напрямку.
Не мали успіху росіяни й на Авдіївському напрямку, де за підтримки артилерії намагалися наступати в районах Кам’янки та Веселого.
Зазнавали втрат упродовж доби загарбники не лише на Сході, а й Півдні.
Так, на Південнобузькому напрямку наступ українських підрозділів обернувся для ворога втратами й змусив його зайняти оборону на невигідних рубежах в районі Костромки.
Нині окупанти намагаються відновити втрачені позиції, перекидаючи резерви на загрозливі напрямки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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