Травень, 29 в 7:23

29 травня в Сєвєродонецьку Луганської області не вщухають бойові дії.

Російські військові за підтримки артилерії продовжують штурмувати місто.

Однак під Сєвєродонецьком, у районі села Боброве, ворог зазнав втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

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Так само армії РФ довелося зробити після наступу та штурму в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка на Бахмутському напрямку.

Не мали успіху росіяни й на Авдіївському напрямку, де за підтримки артилерії намагалися наступати в районах Кам’янки та Веселого.

Зазнавали втрат упродовж доби загарбники не лише на Сході, а й Півдні.

Так, на Південнобузькому напрямку наступ українських підрозділів обернувся для ворога втратами й змусив його зайняти оборону на невигідних рубежах в районі Костромки.

Нині окупанти намагаються відновити втрачені позиції, перекидаючи резерви на загрозливі напрямки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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