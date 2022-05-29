Танки, автомобили и артсистемы: сколько техники потеряли россияне в Украине 28 мая
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки российские военные недосчитались танков, боевых бронированных машин, артсистем, автомобилей и одного беспилотника.
Вместе с техникой украинские защитники ликвидировали ориентировочно полторы сотни российских захватчиков.
В целом за время полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился на около 30 150.
Сейчас смотрят
Наибольшие потери враг в течение 28 мая понес на Бахмутском направлении.
Потери РФ на 29 мая 2022
- личного состава – около 30 150 (+150),
- танков ‒ 1 338 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12),
- артиллерийских систем – 631 (+3),
- реактивных систем залпового огня ‒ 203,
- средств противовоздушной обороны – 93,
- самолетов – 207,
- вертолетов – 174,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
- крылатых ракет – 116,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 240 (+14),
- специальной техники – 48.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.