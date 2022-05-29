Май, 29 в 9:00

За прошедшие сутки российские военные недосчитались танков, боевых бронированных машин, артсистем, автомобилей и одного беспилотника.

Вместе с техникой украинские защитники ликвидировали ориентировочно полторы сотни российских захватчиков.

В целом за время полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился на около 30 150.

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Наибольшие потери враг в течение 28 мая понес на Бахмутском направлении.

Потери РФ на 29 мая 2022

личного состава – около 30 150 (+150),

танков ‒ 1 338 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12),

артиллерийских систем – 631 (+3),

реактивных систем залпового огня ‒ 203,

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 207,

вертолетов – 174,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатых ракет – 116,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 240 (+14),

специальной техники – 48.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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