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Факты / Украина

Танки, автомобили и артсистемы: сколько техники потеряли россияне в Украине 28 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские военные недосчитались танков, боевых бронированных машин, артсистем, автомобилей и одного беспилотника.

Вместе с техникой украинские защитники ликвидировали ориентировочно полторы сотни российских захватчиков.

В целом за время полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился на около 30 150.

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Наибольшие потери враг в течение 28 мая понес на Бахмутском направлении.

Потери РФ на 29 мая 2022

  • личного состава – около 30 150 (+150),
  • танков ‒ 1 338 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12),
  • артиллерийских систем – 631 (+3),
  • реактивных систем залпового огня ‒ 203,
  • средств противовоздушной обороны – 93,
  • самолетов – 207,
  • вертолетов – 174,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
  • крылатых ракет – 116,
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 240 (+14),
  • специальной техники – 48.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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