Танки, автомобілі та артсистеми: скільки техніки втратили росіяни в Україні 28 травня

Травень, 29 в 9:00

Упродовж минулої доби російські військові недорахувались танків, бойових броньованих машин, артсистем, автомобілів та одного безпілотника.

Разом із технікою українські захисники ліквідували орієнтовно півтори сотні російських загарбників.

Загалом за час повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на близько 30 150 осіб.

Зараз дивляться

Найбільших втрат ворог упродовж 28 травня зазнав на Бахмутському напрямку.

Втрати РФ на 29 травня 2022

особового складу ‒ близько 30 150 (+150),

танків ‒ 1 338 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 3 270 (+12),

артилерійських систем – 631 (+3),

реактивних систем залпового вогню ‒ 203,

засобів протиповітряної оборони ‒ 93,

літаків – 207,

гелікоптерів – 174,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 504 (+1),

крилатих ракет ‒ 116,

кораблів (катерів) ‒ 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 (+14),

спеціальної техніки ‒ 48.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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