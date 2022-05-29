Травень, 29 в 16:33

У Харкові у неділю, 29 травня, чути вибухи. Очевидці повідомляють про обстріли північних районів міста.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Місцеві телеграм-канали також публікують інформацію про обстріл.

Зараз дивляться

Зазначимо, що у неділю у Харкові перебував із візитом президент України Володимир Зеленський, який відвідав передові позиції українських захисників.

– Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу! 2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Все відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та у всіх інших містах та селах, куди прийшло зло, – зазначив президент у себе в Telegram, коментуючи поїздку.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак, який також був присутнім у цьому відрядженні, наголосив, що у Харкові найбільшу кількість пошкоджень та руйнувань отримали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% загального житлового фонду.

Він уточнив, що під час візиту до Харківської області було оглянуто зруйновані житлові будинки у Салтівському районі міста.