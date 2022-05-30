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Факты / Украина

В Сирию прибыло судно РФ с очередным зерном, предположительно украденным из Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Сирию прибыло судно РФ с очередным зерном, предположительно украденным из Украины
Фото: Pixabay

В Сирию в порт Латакия прибыло российское грузовое судно с очередным зерном, которое предположительно было украдено оккупантами с украинских ферм. Согласно спутниковым снимкам, это уже второй такой рейс за четыре недели, пишет CNN.

Как уточняется, изображения, предоставленные Maxar Technologies, показывают сухогруз Matros Pozynich в Латакии 27 мая.

Это судно – одно из трех, грузивших зерно в крымском порту Севастополя с момента вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. По оценкам, корабль может перевозить около 30 000 тонн зерна. 

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Родственное судно Матрос Позынич в последние две недели также грузило зерно в Севастополе.  

Ранее сообщалось, что были замечены колонны грузовиков, перевозивших зерно с ферм и элеваторов на юге Украины в Крым. До этого украинские власти подсчитали, что российские войска на оккупированных территориях захватили более 400 000 тонн зерна. 

Кражи зерна угрожают урожаю этого года в Украине, которая является одной из самых важных стран-производителей зерна в мире.

Для России зерно является привлекательным товаром. Цена на пшеницу составляет около 400 долларов за тонну на мировых рынках и резко выросла в этом году.

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Опубликованы спутниковые фото, как Россия ворует украинское зерно через Крым - CNN

Источник: CNN
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