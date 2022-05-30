У Сирію прибуло судно РФ з черговим зерном, імовірно викраденим з України

Травень, 29 в 21:38

У Сирію до порту Латакія прибуло російське вантажне судно з черговим зерном, яке, ймовірно, було вкрадено окупантами з українських ферм. За супутниковими знімками, це вже другий такий рейс за чотири тижні, пише CNN.

Як уточнюється, зображення, надані Maxar Technologies, показують суховантажне судно Matros Pozynich в Латакії 27 травня.

Це судно – одне з трьох, що вантажили зерно у кримському порту Севастополя з моменту вторгнення Росії до України. Востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор та на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

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Споріднене судно Матрос Позинич в останні два тижні також вантажило зерно в Севастополі.

Раніше повідомлялося, що було помічено колони вантажівок, які перевозили зерно з ферм та елеваторів на півдні України до Криму. До цього українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 000 тонн зерна.

Крадіжки зерна загрожують цьогорічному врожаю в Україні, яка є однією з найважливіших країн-виробників зерна у світі.

Для Росії зерно є привабливим товаром. Ціна на пшеницю становить близько 400 доларів за тонну на світових ринках і різко зросла цього року.