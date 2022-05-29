Май, 29 в 15:57

В Харьковской области прошло совещание с участием президента Владимира Зеленского относительно ситуации в области и городе Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% освобождены от российских захватчиков.

Сейчас смотрят

— Мы еще не можем полностью обследовать некоторые уволенные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать возобновление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем, – подчеркнул Олег Синегубов.

Зеленский осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова и на совещании предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов.

– Если уж так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях, – отметил глава государства.

Что касается строительства нового жилья, то, по словам президента, новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

— Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги, – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент побывал на передовой в Харьковской области и вручил военным государственные награды и ценные подарки.

— Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя! – сказал Владимир Зеленский.

Ранее Киевская школа экономики обнародовала данные, по которым российские оккупанты нанесли экономике Украины более $105 млрд убытков из-за разрушения зданий и инфраструктуры во время масштабных обстрелов.