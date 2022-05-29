Травень, 29 в 15:57

На Харківщині пройшла нарада за участю президента Володимира Зеленського щодо ситуації в області та місті Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% звільнили від російських загарбників.

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– Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо, – наголосив Олег Синєгубов.

В регіоні пошкоджень зазнали 2 229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань у північному та східному мікрорайонах міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова і під час наради запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків.

– Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях, – зазначив глава держави.

Щодо будівництва нового житла, то, за словами президента, нові будинки потрібно зводити обов’язково з бомбосховищами та укриттями.

– Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проєкти та гроші, – наголосив Зеленський.

Крім того, президент побував на передовій на Харківщині і вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

– Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе! – сказав Володимир Зеленський.

Раніше Київська школа економіки оприлюднила дані, за якими російські окупанти завдали економіці України понад $105 млрд збитків через руйнування будівель та інфраструктури під час масштабних обстрілів.