Май, 30 в 10:04

В Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной успешный удар по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в результате успешного удара был поражен вражеский склад с боеприпасами. Детонация длилась не менее часа.

– Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или первое в новом сезоне поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа, — заметил он.

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Напомним, вечером 29 мая в Херсонской области были слышны взрывы со стороны Чернобаевки за Белозеркой.

Из-за того, что украинские военные разгромляли технику и батальоны российских оккупантов в Чернобаевке уже более 20 раз, у захватчиков начинается паника от одного упоминания об этом месте.

Они массово отказываются идти в наступление и ищут для этого дураков, готовых стать пушечным мясом.