Травень, 30 в 10:04

У Чорнобаївці Херсонської області українські військові завдали чергового успішного удару по позиціях російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, внаслідок успішного удару був уражений ворожий склад з боєприпасами. Детонація тривала щонайменше годину.

– Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері у Чорнобаївці відкрили новий. 22-ге чи перше у новому сезоні ураження складу боєприпасів. Детонація тривала щонайменше годину, – зауважив він.

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Нагадаємо, ввечері 29 травня у Херсонській області було чутно вибухи з боку Чорнобаївки за Білозеркою.

Через те, що українські військові громили техніку і батальйони російських окупантів у Чорнобаївці вже понад 20 разів, у загарбників починається паніка від однієї згадки про це місце.

Вони масово відмовляються йти у наступ і шукають для цього дурнів, які готові стати гарматним м’ясом.