Май, 30 в 16:11

Российский агрессор в разговоре с женой поделился, что к нему и его сослуживцам относятся “по-скотски”, используя как расходный материал.

Об этом он рассказал в перехваченном разговоре, опубликованном СБУ в понедельник, 30 мая.

В частности россиянин сказал своей жене, что после наступления войска оккупантов наткнулись на мощную оборону ВСУ.

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– Там дальше “зеленка”, такая же как у нас, поля-леса. Как они там пиз… (на орехи) получили. Им в городе проще было. Там артиллерия не так работает. А тут артиллерия х… (долбает). Здесь носа не вытащишь на передовой. И все. Они как пиз… (взбучки) получили там, вообще наше направление сейчас же… (армагеддон), – отметил он.

Далее рашист вспомнил, что ему пообещали дать орден, однако отметил, что это для него больше не важно – лишь бы вернуться живым домой.

– Самое главное домой вернуться и чтобы пацаны тоже целые остались. Кто со мной уехал, первая партия 7 человек осталось из 60. У нас каждый день раненые. Каждый день убитые. Каждый день кого-то затрещало. Людей пачками отсюда везут. В атаку идти — это просто… (страшно). Они окопанные сидят. У них там амбразуры, у них бетоном все залито. У них окопы. Они нас просто сидят и ждут. Они нас просто расстреливают, – подчеркивает он.

По его словам, РФ относится к солдатам по-скотски.