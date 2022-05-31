Уличные бои в Северодонецке и отключение связи на Херсонщине: что происходит на 96-е сутки войны (онлайн)
Украина получит от Германии €1 млрд грантовой поддержки.
Впервые в истории продан кубок Евровидения: Kalush Orchestra собрали $900 тыс. на нужды ВСУ.
Президент Украины Зеленский уволил начальника Управления СБУ Харьковщины.
В Европейском Союзе не смогли одобрить шестой пакет санкций против страны-агрессора России.
Польша передаст Украине три батареи самоходных артиллерийских установок AHS Krab – 18 единиц самоходных 155-мм гаубиц.
К югу от Кривого Рога Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку.
– На Донбассе сейчас собран максимум боевой мощности российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении. И я благодарен всем нашим защитникам, которые, несмотря на техническое и иногда количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону, — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, посчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии, считает президент Украины.
В городе Очакове на Николаевщине прогремели взрывы, сообщают СМИ.
Одесса. Сообщают о взрывах!
Сегодня одной из главных задач дня стала коммуникация для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета против России. Однако пауза с согласованием новых санкций против страны-агрессора уже слишком затянулась, считает президент Украины.
Эрдоган и Зеленский обсудили возможные переговоры Украины и РФ, морские коридоры для экспорта. Президент Турции заявил, что положительно относится к участию в центре мониторинга, который может быть создан при участии России, Украины и Организации Объединенных Наций, и готов размещать такой центр в Стамбуле.
– Продолжил диалог с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе, – заявил президент Украины Владимир Зеленский.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 1 танк;
- 4 артиллерийские системы;
- 5 боевых бронированных машин;
- 2 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.
После того как российские войска заглушили связь в Херсонской области, они начали доносить жителям вражескую z-пропаганду из громкоговорителей и экранов.
- В ЕС снова не согласовали шестой пакет санкций против РФ.
- Беларусь планирует провести возле границы с Украиной “мобилизационные учения” с 22 июня до 1 июля.
- Оккупанты обустраивают фильтрационные лагеря на границе с Эстонией.
- Газпром прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая.
- Эрдоган предложил Путину мирные переговоры Украина-РФ-ООН в Стамбуле.
- Благодаря удачному наступлению ВСУ армия РФ отошла от Николаевки на Херсонщине.
- В Бахмутском районе из-за боевых действий произошла утечка аммиака. Информации о погибших и пострадавших нет.
- Обмен пленных передан под юрисдикцию ГУР и СБУ.