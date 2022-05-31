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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Уличные бои в Северодонецке и отключение связи на Херсонщине: что происходит на 96-е сутки войны (онлайн)

Уличные бои в Северодонецке и отключение связи на Херсонщине: что происходит на 96-е сутки войны (онлайн)

Украина получит от Германии €1 млрд грантовой поддержки.

Впервые в истории продан кубок Евровидения: Kalush Orchestra собрали $900 тыс. на нужды ВСУ.

Президент Украины Зеленский уволил начальника Управления СБУ Харьковщины.

В Европейском Союзе не смогли одобрить шестой пакет санкций против страны-агрессора России.

Польша передаст Украине три батареи самоходных артиллерийских установок AHS Krab – 18 единиц самоходных 155-мм гаубиц.

К югу от Кривого Рога Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку.

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23:58 - 30 мая

– На Донбассе сейчас собран максимум боевой мощности российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении. И я благодарен всем нашим защитникам, которые, несмотря на техническое и иногда количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону, — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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23:48 - 30 мая

Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, посчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии, считает президент Украины.

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23:20 - 30 мая

В городе Очакове на Николаевщине прогремели взрывы, сообщают СМИ.

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23:17 - 30 мая

Одесса. Сообщают о взрывах!

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23:12 - 30 мая

Сегодня одной из главных задач дня стала коммуникация для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета против России. Однако пауза с согласованием новых санкций против страны-агрессора уже слишком затянулась, считает президент Украины.

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22:51 - 30 мая

Эрдоган и Зеленский обсудили возможные переговоры Украины и РФ, морские коридоры для экспорта. Президент Турции заявил, что положительно относится к участию в центре мониторинга, который может быть создан при участии России, Украины и Организации Объединенных Наций, и готов размещать такой центр в Стамбуле.

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22:35 - 30 мая

– Продолжил диалог с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе, – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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22:22 - 30 мая

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 1 танк;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.

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22:20 - 30 мая

После того как российские войска заглушили связь в Херсонской области, они начали доносить жителям вражескую z-пропаганду из громкоговорителей и экранов.

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22:01 - 30 мая
  • В ЕС снова не согласовали шестой пакет санкций против РФ.
  • Беларусь планирует провести возле границы с Украиной “мобилизационные учения” с 22 июня до 1 июля.
  • Оккупанты обустраивают фильтрационные лагеря на границе с Эстонией.
  • Газпром прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая.
  • Эрдоган предложил Путину мирные переговоры Украина-РФ-ООН в Стамбуле.
  • Благодаря удачному наступлению ВСУ армия РФ отошла от Николаевки на Херсонщине.
  • В Бахмутском районе из-за боевых действий произошла утечка аммиака. Информации о погибших и пострадавших нет.
  • Обмен пленных передан под юрисдикцию ГУР и СБУ.
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