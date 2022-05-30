Ми просто витратний матеріал: окупант розповів дружині про “скотське” ставлення РФ – перехоплення СБУ
Російський агресор у розмові з дружиною поділився, що до нього та його товаришів по службі ставляться “по-скотськи”, використовуючи як витратний матеріал.
Про це він розповів у перехопленій розмові, опублікованій СБУ в понеділок, 30 травня.
Зокрема, росіянин сказав своїй дружині, що після наступу війська окупантів натрапили на потужну оборону ЗСУ.
– Там далі “зеленка”, така ж як у нас, поля-ліси. Як вони там піз… (на горіхи) отримали. Їм у місті простіше було. Там артилерія не так працює. А тут артилерія х… (довбає). Тут носа не витягнеш на передовій. І все. Вони як піз… (прочухана) отримали там, взагалі наш напрямок зараз же… (армагеддон), – зазначив він.
Далі рашист згадав, що йому пообіцяли дати орден, проте зазначив, що це для нього більше не важливо – тільки б повернутися додому живим.
– Найголовніше додому повернутись і щоб пацани теж цілі залишилися. Хто зі мною поїхав, перша партія 7 людей залишилося із 60. У нас щодня поранені. Щодня вбиті. Щодня когось затріщало. Людей пачками звідси везуть. В атаку йти – це просто… (страшно). Вони окопані сидять. У них там амбразури, у них все залито бетоном. У них окопи. Вони нас просто сидять і чекають. Вони нас просто розстрілюють, – наголошує він.
За його словами, РФ ставиться до солдатів по-скотськи.
– Я в піхоті служу. Ми є просто витратним матеріалом. Тут усім по… (байдуже). Поранені лежать тижнями, яких потрібно терміново евакуювати, – зазначив окупант.