Травень, 30 в 16:11

Російський агресор у розмові з дружиною поділився, що до нього та його товаришів по службі ставляться “по-скотськи”, використовуючи як витратний матеріал.

Про це він розповів у перехопленій розмові, опублікованій СБУ в понеділок, 30 травня.

Зокрема, росіянин сказав своїй дружині, що після наступу війська окупантів натрапили на потужну оборону ЗСУ.

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– Там далі “зеленка”, така ж як у нас, поля-ліси. Як вони там піз… (на горіхи) отримали. Їм у місті простіше було. Там артилерія не так працює. А тут артилерія х… (довбає). Тут носа не витягнеш на передовій. І все. Вони як піз… (прочухана) отримали там, взагалі наш напрямок зараз же… (армагеддон), – зазначив він.

Далі рашист згадав, що йому пообіцяли дати орден, проте зазначив, що це для нього більше не важливо – тільки б повернутися додому живим.

– Найголовніше додому повернутись і щоб пацани теж цілі залишилися. Хто зі мною поїхав, перша партія 7 людей залишилося із 60. У нас щодня поранені. Щодня вбиті. Щодня когось затріщало. Людей пачками звідси везуть. В атаку йти – це просто… (страшно). Вони окопані сидять. У них там амбразури, у них все залито бетоном. У них окопи. Вони нас просто сидять і чекають. Вони нас просто розстрілюють, – наголошує він.

За його словами, РФ ставиться до солдатів по-скотськи.