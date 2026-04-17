События ночи 17 апреля: удары по Одесской области, Чернигову и Днепру, корабль для ВМС Украины
В ночь на 17 апреля российские войска продолжили массированные атаки по территории Украины, применяя ударные беспилотники.
Под вражеским огнем оказались юг Одесской области, Чернигов и Днепр — зафиксировано попадание в инфраструктурные объекты, пожары и повреждения жилья.
Параллельно на международной арене принимались решения об ограничениях против РФ, а также продолжаются сложные переговоры между США и Ираном о возможном урегулировании конфликта.
О главных событиях ночи 17 апреля — читайте дальше.
- Атака на Одесскую область
- Взрывы в Днепре
- Атака на Чернигов
- Ограничения США для судов РФ
- Новый корабль для ВМС Украины
- Переговоры США и Ирана
- Перемирие в Ливане
- Победа украинки в Британии
Атака на Одесскую область
В ночь на 17 апреля российские войска совершили очередную массированную атаку на Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались прежде всего южные районы региона.
Основной целью врага стали объекты портовой, транспортной и гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадал Измаил — там зафиксировано попадание беспилотников по территории порта.
В результате ударов повреждены административные и производственные здания, а также объекты железнодорожной инфраструктуры, которые обеспечивают логистику в регионе.
Кроме того, попадания вызвали пожары сразу на нескольких локациях. В частности, возгорания возникли на территории Дунайского биосферного заповедника, что создало дополнительную угрозу для природной экосистемы.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги огня, не допустив их распространения.
В то же время зафиксировано повреждение по меньшей мере шести частных жилых домов. Также получили повреждения контейнеры и оборудование.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Взрывы в Днепре
Утром 17 апреля российские беспилотники атаковали Днепр, в городе прогремели взрывы.
По словам главы областной военной администрации, под удар попал один из объектов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает работу городских перевозок.
В результате попадания на территории предприятия возник пожар, огонь охватил часть объекта. Также поврежден автобус, находившийся рядом.
Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение.
Известно, что в результате атаки пострадал 29-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, лечение он будет проходить амбулаторно.
Атака на Чернигов
В ночь на 17 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками.
Один из дронов попал в промышленный объект, в результате чего возник пожар. Спасатели работали на месте и ликвидировали возгорание.
Кроме этого, зафиксировано повреждение нескольких объектов городской инфраструктуры, а также энергетического объекта.
Из-за атаки без электроснабжения остались около 6 тыс. абонентов в городе.
Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ограничения США для судов РФ
Дональд Трамп продлил еще на год действие ограничений, которые запрещают заходить в американские порты судам, связанным с Россией.
Речь идет о продлении режима чрезвычайного положения, который позволяет США ограничивать движение и стоянку таких судов.
В документе отмечается, что ограничения распространяются не только на суда под российским флагом, но и на так называемые Russian-affiliated vessels — то есть любые суда, которые имеют связь с РФ.
Эти ограничения впервые были введены еще в 2022 году после начала полномасштабной войны против Украины и сейчас, фактически, продолжаются.
Новый корабль для ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к передаче Украине нового противоминного корабля класса Alkmaar от Нидерландов.
Во время встречи с украинскими военными, которые проходят обучение, стороны обсудили ход подготовки экипажа и дальнейшие шаги.
Ожидается, что уже в июне корабль будет передан Украине и войдет в состав Военно-морских сил.
Судно получит название Геническ — в честь украинского корабля, который был потерян в 2022 году во время выполнения боевого задания.
Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте Украины и второй, который передает именно Нидерланды.
Переговоры США и Ирана
Переговоры между США и Ираном относительно возможного заключения мирного соглашения могут продолжаться еще несколько месяцев.
По оценкам международных партнеров, процесс может растянуться примерно на полгода из-за сложности ключевых вопросов.
Среди главных тем — ядерная программа Ирана, санкции, а также контроль над Ормузским проливом, который имеет критическое значение для мирового рынка нефти.
Страны Персидского залива настаивают на продолжении перемирия, чтобы избежать новой эскалации и стабилизировать ситуацию на энергетических рынках.
В то же время эксперты предупреждают: в случае провала переговоров возможно новое обострение конфликта и дальнейший рост цен на энергоносители.
Перемирие в Ливане
Президент США Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в Ливане.
Договоренность стала результатом переговоров с президентом Ливана и премьер-министром Израиля.
Предполагается, что перемирие должно временно снизить уровень напряжения в регионе и создать условия для дальнейших переговоров.
Впрочем, ситуация остается нестабильной: Израиль заявляет о намерении не выводить войска, а Хезболла оставляет за собой право реагировать на возможные атаки.
Победа украинки в Британии
На международном турнире по спортивным танцам в британском Блэкпуле победу одержала 6-летняя украинка Мелания Сердюкова.
Девочка стала лучшей в категории до 7 лет (вальс), а также вышла в финал сразу в нескольких дисциплинах.
Среди них — фокстрот, танго, квикстеп и комбинированные программы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.