В ночь на 17 апреля российские войска продолжили массированные атаки по территории Украины, применяя ударные беспилотники.

Под вражеским огнем оказались юг Одесской области, Чернигов и Днепр — зафиксировано попадание в инфраструктурные объекты, пожары и повреждения жилья.

Параллельно на международной арене принимались решения об ограничениях против РФ, а также продолжаются сложные переговоры между США и Ираном о возможном урегулировании конфликта.

Атака на Одесскую область

В ночь на 17 апреля российские войска совершили очередную массированную атаку на Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались прежде всего южные районы региона.

Основной целью врага стали объекты портовой, транспортной и гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадал Измаил — там зафиксировано попадание беспилотников по территории порта.

В результате ударов повреждены административные и производственные здания, а также объекты железнодорожной инфраструктуры, которые обеспечивают логистику в регионе.

Кроме того, попадания вызвали пожары сразу на нескольких локациях. В частности, возгорания возникли на территории Дунайского биосферного заповедника, что создало дополнительную угрозу для природной экосистемы.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги огня, не допустив их распространения.

В то же время зафиксировано повреждение по меньшей мере шести частных жилых домов. Также получили повреждения контейнеры и оборудование.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Взрывы в Днепре

Утром 17 апреля российские беспилотники атаковали Днепр, в городе прогремели взрывы.

По словам главы областной военной администрации, под удар попал один из объектов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает работу городских перевозок.

В результате попадания на территории предприятия возник пожар, огонь охватил часть объекта. Также поврежден автобус, находившийся рядом.

Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение.

Известно, что в результате атаки пострадал 29-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, лечение он будет проходить амбулаторно.

Атака на Чернигов

В ночь на 17 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками.

Один из дронов попал в промышленный объект, в результате чего возник пожар. Спасатели работали на месте и ликвидировали возгорание.

Кроме этого, зафиксировано повреждение нескольких объектов городской инфраструктуры, а также энергетического объекта.

Из-за атаки без электроснабжения остались около 6 тыс. абонентов в городе.

Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ограничения США для судов РФ

Дональд Трамп продлил еще на год действие ограничений, которые запрещают заходить в американские порты судам, связанным с Россией.

Речь идет о продлении режима чрезвычайного положения, который позволяет США ограничивать движение и стоянку таких судов.

В документе отмечается, что ограничения распространяются не только на суда под российским флагом, но и на так называемые Russian-affiliated vessels — то есть любые суда, которые имеют связь с РФ.

Эти ограничения впервые были введены еще в 2022 году после начала полномасштабной войны против Украины и сейчас, фактически, продолжаются.

Новый корабль для ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к передаче Украине нового противоминного корабля класса Alkmaar от Нидерландов.

Во время встречи с украинскими военными, которые проходят обучение, стороны обсудили ход подготовки экипажа и дальнейшие шаги.

Ожидается, что уже в июне корабль будет передан Украине и войдет в состав Военно-морских сил.

Судно получит название Геническ — в честь украинского корабля, который был потерян в 2022 году во время выполнения боевого задания.

Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте Украины и второй, который передает именно Нидерланды.

Переговоры США и Ирана

Переговоры между США и Ираном относительно возможного заключения мирного соглашения могут продолжаться еще несколько месяцев.

По оценкам международных партнеров, процесс может растянуться примерно на полгода из-за сложности ключевых вопросов.

Среди главных тем — ядерная программа Ирана, санкции, а также контроль над Ормузским проливом, который имеет критическое значение для мирового рынка нефти.

Страны Персидского залива настаивают на продолжении перемирия, чтобы избежать новой эскалации и стабилизировать ситуацию на энергетических рынках.

В то же время эксперты предупреждают: в случае провала переговоров возможно новое обострение конфликта и дальнейший рост цен на энергоносители.

Перемирие в Ливане

Президент США Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в Ливане.

Договоренность стала результатом переговоров с президентом Ливана и премьер-министром Израиля.

Предполагается, что перемирие должно временно снизить уровень напряжения в регионе и создать условия для дальнейших переговоров.

Впрочем, ситуация остается нестабильной: Израиль заявляет о намерении не выводить войска, а Хезболла оставляет за собой право реагировать на возможные атаки.

Победа украинки в Британии

На международном турнире по спортивным танцам в британском Блэкпуле победу одержала 6-летняя украинка Мелания Сердюкова.

Девочка стала лучшей в категории до 7 лет (вальс), а также вышла в финал сразу в нескольких дисциплинах.

Среди них — фокстрот, танго, квикстеп и комбинированные программы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

