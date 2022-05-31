Май, 31 в 8:53

Ночью в Славянске Донецкой области из-за вражеского авиаудара погибли три человека и шестеро получили ранения.

Число жертв и пострадавших может возрасти, потому что данные пока не окончательны.

– Недоброе утро сегодня для Славянска, – начал утреннее видеообращение руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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От ночного авиаудара пострадали школа и несколько многоэтажных домов.

– Какие еще аргументы нужны, чтобы призвать эвакуироваться? Собирайтесь и выезжайте из города в безопасное место! – попросил жителей Славянска Вадим Лях.

РФ нанесла авиаудар по Славянску: есть погибшие и пострадавшие / 3 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях