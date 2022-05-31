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Факты / Украина

РФ нанесла авиаудар по Славянску: есть погибшие и пострадавшие

Татьяна Забожко, редактор ленты
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022

Ночью в Славянске Донецкой области из-за вражеского авиаудара погибли три человека и шестеро получили ранения.

Число жертв и пострадавших может возрасти, потому что данные пока не окончательны.

– Недоброе утро сегодня для Славянска, – начал утреннее видеообращение руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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От ночного авиаудара пострадали школа и несколько многоэтажных домов.

– Какие еще аргументы нужны, чтобы призвать эвакуироваться? Собирайтесь и выезжайте из города в безопасное место! – попросил жителей Славянска Вадим Лях.

Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
РФ нанесла авиаудар по Славянску: есть погибшие и пострадавшие / 3 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

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