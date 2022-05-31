РФ нанесла авиаудар по Славянску: есть погибшие и пострадавшие
Ночью в Славянске Донецкой области из-за вражеского авиаудара погибли три человека и шестеро получили ранения.
Число жертв и пострадавших может возрасти, потому что данные пока не окончательны.
– Недоброе утро сегодня для Славянска, – начал утреннее видеообращение руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
От ночного авиаудара пострадали школа и несколько многоэтажных домов.
– Какие еще аргументы нужны, чтобы призвать эвакуироваться? Собирайтесь и выезжайте из города в безопасное место! – попросил жителей Славянска Вадим Лях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 97-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Вадим Лях
Фото: Вадим Лях