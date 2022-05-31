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Факти / Україна

РФ завдала авіаудару по Слов’янську: є загиблі та постраждалі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022

Уночі в Слов’янську Донецької області через ворожий авіаудар загинули троє людей та шестеро дістали поранення.

Кількість жертв та постраждалих може зрости, тому що дані поки що не остаточні.

– Недобрий ранок сьогодні для Слов’янська, – почав ранкове відеозвернення керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

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Від нічного авіаудару постраждали школа та кілька багатоповерхових будинків.

– Які ще аргументи потрібні, щоб закликати евакуюватися?! Збирайтеся та виїжджайте з міста до безпечного місця! – попросив жителів Слов’янська Вадим Лях.

Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022
РФ завдала авіаудару по Слов’янську: є загиблі та постраждалі / 3 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

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