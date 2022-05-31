РФ завдала авіаудару по Слов’янську: є загиблі та постраждалі
Уночі в Слов’янську Донецької області через ворожий авіаудар загинули троє людей та шестеро дістали поранення.
Кількість жертв та постраждалих може зрости, тому що дані поки що не остаточні.
– Недобрий ранок сьогодні для Слов’янська, – почав ранкове відеозвернення керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
Від нічного авіаудару постраждали школа та кілька багатоповерхових будинків.
– Які ще аргументи потрібні, щоб закликати евакуюватися?! Збирайтеся та виїжджайте з міста до безпечного місця! – попросив жителів Слов’янська Вадим Лях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Вадим Лях
Фото: Вадим Лях