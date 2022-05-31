Травень, 31 в 8:53

Уночі в Слов’янську Донецької області через ворожий авіаудар загинули троє людей та шестеро дістали поранення.

Кількість жертв та постраждалих може зрости, тому що дані поки що не остаточні.

– Недобрий ранок сьогодні для Слов’янська, – почав ранкове відеозвернення керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

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Від нічного авіаудару постраждали школа та кілька багатоповерхових будинків.

– Які ще аргументи потрібні, щоб закликати евакуюватися?! Збирайтеся та виїжджайте з міста до безпечного місця! – попросив жителів Слов’янська Вадим Лях.

РФ завдала авіаудару по Слов’янську: є загиблі та постраждалі / 3 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях