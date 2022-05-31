Май, 31 в 10:48

Российские оккупанты, воюющие в Украине, жалуются на очень тяжелую ситуацию с продовольствием — им приходится есть собак.

Соответствующий перехват опубликовала СБУ.

Так, в телефонной переписке российский военный, который сейчас находится на Юге Украины, говорит, что положение у них крайне плохое, украинские вооруженные силы безжалостно их уничтожают.

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К тому же есть проблемы с обеспечением, из-за чего российские солдаты стали есть собак. А еще им не могут доставить патроны.

На это собеседник оккупанта говорит, что по телевизору показывают только “победы российской армии”.

Через несколько дней друг русского солдата снова поинтересовался, не решали ли проблему с поставкой продовольствия. Оккупант ответил, что нет и попросил подбросить немного денег.

– Сегодня йорка (йоркшир-терьера) съели… Можешь хотя бы 5 тыс. рублей сбросить? Поеду в Херсон, затарюсь. Там рубли начали ходить, – пишет оккупант.

Однако друг ему отказал, потому что после отпуска да еще ремонт делал.

Ранее СБУ опубликовала перехват, на котором российский агрессор в разговоре с женой поделился, что к нему и его сослуживцам относятся “по-скотски”, используя как расходный материал.