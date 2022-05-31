Травень, 31 в 10:48

Російські окупанти, які воюють в України, жаліються на скрутну ситуацію із харчами – їм доводиться їсти собак.

Відповідне перехоплення опублікувала СБУ.

Так, у телефонному листуванні російський вояка, який зараз перебуває на Півдні України, говорить, що становище у них вкрай погане, українські збройні сили безжально їх нищать.

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До того ж є проблеми із забезпеченням, через що російські солдати почали їсти собак. А ще не можуть доставити їм патрони.

На це співбесідник окупанта говорить, що по телевізору показують лише “перемоги російської армії”.

Через кілька днів друг російського солдата знову поцікавився, чи бувало не вирішили проблему із постачанням харчів. Окупант відповів, що ні та попросив підкинути трохи грошей.

– Сьогодні йорка (йоркшир-тер’єра) з’їли… Можеш хоча б 5 тис. рублів скинути? Поїду до Херсона, затарюсь. Там рублі почали ходити, – пише окупант.

Проте друг йому відмовив, бо після відпустки та ще й ремонт робив.

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, на якому російський агресор у розмові з дружиною поділився, що до нього та його товаришів по службі ставляться “по-скотськи”, використовуючи як витратний матеріал.