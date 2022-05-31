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Факты / Украина

В британской разведке назвали нынешние политические цели РФ в Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
В британской разведке назвали нынешние политические цели РФ в Украине
Фото: Depositphotos

В британской разведке считают, что захват Россией города Лиман Донецкой области важен для дальнейшего окружения Северодонецка и взятия в котел украинских военных в Луганской области.

Об этом сообщает разведывательное ведомство Минобороны Великобритании.

Отмечается, что массированные обстрелы Северодонецка продолжаются, и, возможно, идут уличные бои на окраинах города.

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— Подразделения Южной группировки российских войск возглавляют наиболее успешное наступление на этом направлении при поддержке Центральной группировки войск, идущей с севера. Прогресс был медленным, но с некоторыми достижениями, — отмечают в британской разведке.

В Минобороны Великобритании считают, что политическая цель России состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей.

Для этого оккупационной армии необходимо взятие оперативных целей за пределами Северодонецка, включая Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк.

Ранее издание The Times писало, что, несмотря на постоянные поражения, Путин все еще пытается завоевать всю территорию украинского Донбасса.

Напомним, что война в Украине длится уже 97-е сутки.

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