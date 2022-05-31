Травень, 31 в 13:56

У британській розвідці вважають, що захоплення Росією міста Лиман Донецької області важливе для подальшого оточення Сєвєродонецька та взяття в котел українських військових у Луганській області.

Про це повідомляє розвідувальне відомство Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що масовані обстріли Сєвєродонецька продовжуються, і, можливо, йдуть вуличні бої на околицях міста.

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– Підрозділи Південного угруповання російських військ очолюють найбільш успішний наступ на цьому напрямку за підтримки Центрального угруповання військ, яке йде з півночі. Прогрес був повільним, але з деякими досягненнями, – зазначають у британській розвідці.

У Міноборони Великої Британії вважають, що політична мета Росії полягає у тому, щоб повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей.

Для цього Росії необхідно виконати складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, зокрема біля міста Краматорськ та взяття дороги М04 Дніпро-Донецьк.

Раніше видання The Times писало, що попри постійні поразки Путін все ще намагається завоювати всю територію українського Донбасу.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 97-му добу.