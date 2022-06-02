Июнь, 02 в 11:48

Трое монахов погибли и трое получили ранения при обстреле Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области.

Среди погибших – благочинный лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара.

Получили ранения иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.

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По словам митрополита Донецкого и Мариупольского, Высокопреосвященнейшего Иллариона, количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно.

Обстрел Святогорской Свято-Успенской Лавры произошел еще 30 мая.

Во время вражеской атаки были разрушены третий и четвертый монашеские корпуса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Донецкая епархия УПЦ

Фото: Святогорская Свято-Успенская лавра