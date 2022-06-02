Обстрел Святогорской лавры: погибли трое монахов, еще трое – ранены
Трое монахов погибли и трое получили ранения при обстреле Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области.
Среди погибших – благочинный лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара.
Получили ранения иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.
По словам митрополита Донецкого и Мариупольского, Высокопреосвященнейшего Иллариона, количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно.
Обстрел Святогорской Свято-Успенской Лавры произошел еще 30 мая.
Во время вражеской атаки были разрушены третий и четвертый монашеские корпуса.
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Источник: Донецкая епархия УПЦ