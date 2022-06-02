Обстріл Святогірської лаври: загинули троє ченців, ще троє – поранені
Троє ченців загинули та троє дістали поранень під час обстрілу Святогірської Свято-Успенської лаври в Донецькій області.
Серед загиблих – благочинний лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара.
Дістали поранень ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.
За словами митрополита Донецького та Маріупольського, Високопреосвященнішого Іларіона, кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.
Обстріл Святогірської Свято-Успенської Лаври стався ще 30 травня.
Під час ворожої атаки зазнали руйнувань третій та четвертий чернечі корпуси.
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Джерело: Донецька єпархія УПЦ