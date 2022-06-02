Обстріл Святогірської лаври: загинули троє ченців, ще троє – поранені

Червень, 02 в 11:48

Троє ченців загинули та троє дістали поранень під час обстрілу Святогірської Свято-Успенської лаври в Донецькій області.

Серед загиблих – благочинний лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара.

Дістали поранень ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.

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За словами митрополита Донецького та Маріупольського, Високопреосвященнішого Іларіона, кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.

Обстріл Святогірської Свято-Успенської Лаври стався ще 30 травня.

Під час ворожої атаки зазнали руйнувань третій та четвертий чернечі корпуси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Донецька єпархія УПЦ

Фото: Святогірська Свято-Успенська лавра