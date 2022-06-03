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Факты / Украина

В Луганской области отбили пять атак врага: уничтожено 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 бронированные машины и 3 Орлана

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Луганской области отбили пять атак врага: уничтожено 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 бронированные машины и 3 Орлана

Бои в Северодонецке продолжаются, по Мирной Долине россияне нанесли авиаудар.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке, — сообщил Гайдай.

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– Вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину.

Российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции, — добавил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

За минувшие сутки отбиты пять атак оккупантов, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа Орлан-10, — рассказал глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушены уже около 60% города.

Фото: Сергей Гайдай

Источник: Сергей Гайдай

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