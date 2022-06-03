На Луганщині відбили п’ять атак ворога: знищено 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 броньовані машини та 3 Орлани

Червень, 03 в 8:40

Бої у Сєвєродонецьку тривають, по Мирній Долині росіяни нанесли авіаудар.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці, – повідомив Гайдай.

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– Вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції, – додав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

За минулу добу відбито п’ять атак окупантів, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини.

Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу Орлан-10, – розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лисичанськ в Луганській області щохвилинно обстрілюється ворогом, внаслідок чого зруйновано вже близько 60% міста.

Фото: Сергій Гайдай

Джерело: Сергій Гайдай