Подразделения 150-й вражеской дивизии потеряли 50% личного состава и техники – Генштаб
Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии российского врага на Попаснянском направлении понесли значительные потери.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что оккупанты потеряли не менее 50% личного состава, вооружения и техники.
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К тому же, солдаты вражеской армии деморализованы, ведь командование постоянно переносит сроки ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши вооруженные силы отбили пять атак российского врага, уничтожили пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.
Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА типа Орлан-10.