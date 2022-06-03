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Факты / Украина

Подразделения 150-й вражеской дивизии потеряли 50% личного состава и техники – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подразделения 150-й вражеской дивизии потеряли 50% личного состава и техники – Генштаб

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии российского врага на Попаснянском направлении понесли значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что оккупанты потеряли не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

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К тому же, солдаты вражеской армии деморализованы, ведь командование постоянно переносит сроки ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши вооруженные силы отбили пять атак российского врага, уничтожили пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА типа Орлан-10.

Источник: Генштаб ВСУ
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