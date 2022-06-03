Червень, 03 в 9:20

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії російського ворога на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що окупанти втратили щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

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До того ж солдати ворожої армії деморалізовані, адже командування постійно переносить терміни ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші збройні сили відбили п’ять атак російського ворога, знищили п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини.

Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА типу Орлан-10.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у центральній частині Сєверодонецька тривають запеклі бої.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 100 днів.