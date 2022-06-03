В Кремле нет понимания, как интегрировать оккупированные территории на юге Украины — ISW

Июнь, 03 в 6:59

Военные аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины.

Кремль продолжает проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что указывает как на значительное сопротивление украинцев, так и на вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию, сообщает ISW.

Среди прочего эксперты ISW рассказали о следующих ключевых моментах войны России против Украины по состоянию на 2 июня:

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Напомним, ранее стало известно, что Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушены уже около 60% города.

Источник: ISW