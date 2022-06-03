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Факты / Мир

В Кремле нет понимания, как интегрировать оккупированные территории на юге Украины — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Кремле нет понимания, как интегрировать оккупированные территории на юге Украины — ISW
Фото: Depositphotos

Военные аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины.

Кремль продолжает проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что указывает как на значительное сопротивление украинцев, так и на вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию, сообщает ISW.

Среди прочего эксперты ISW рассказали о следующих ключевых моментах войны России против Украины по состоянию на 2 июня:

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  • Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет других направлений продвижения.
  • Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
  • Войска РФ постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
  • Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.

Напомним, ранее стало известно, что Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушены уже около 60% города.

Источник: ISW

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