У Кремлі немає розуміння, як інтегрувати окуповані території на півдні України – ISW

Червень, 03 в 6:59

Військові аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України.

Кремль продовжує проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що вказує як на значний спротив українців, так і на ймовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію, повідомляє ISW.

Серед іншого, експерти ISW розповіли про такі ключові моменти щодо війни Росії проти України станом на 2 червня:

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лисичанськ в Луганській області щохвилинно обстрілюється ворогом, внаслідок чого зруйновано вже близько 60% міста.

Джерело: ISW