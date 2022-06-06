Июнь, 06 в 16:46

В Северодонецке в Луганской области идут ожесточенные уличные бои, украинским защитникам приходится постоянно маневрировать.

Об этом рассказал командир батальона Свобода, капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузик в специальном утреннем информационном эфире Радио Свобода.

По его словам, ситуация в Северодонецке крайне сложная, идут упорные уличные бои буквально за каждый дом. Динамика боя очень велика, ситуация меняется несколько раз в день.

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— Враг имеет определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей, и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать, – отметил Кузик.

Он утверждает, что у украинских защитников были попытки контратаковать – где-то удачно, где-то не очень. Оккупанты также постоянно давят. Некоторые подразделения были вынуждены на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции.

– Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает (видеоигру-шутер, – Ред.) Контрстрайк. Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии. С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, “мяса” пехоты. Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы уже бросают, — говорит командир батальона.

По их данным, российские военные подтянули дополнительные резервы. Кузик подчеркнул, что украинские защитники сражаются за каждый дом и улицу. Так, в какой-то день они могут продвинуться, а в какой-то день их могут отбросить на квартал.

– Так постоянно продолжается и так будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его удержать, то, кроме того как рассчитывать на устойчивость пехоты, нужно еще сюда достаточно сил и средств – танки, артиллерия, — добавил он.

По состоянию на 5 июня российские оккупанты контролировали восточную часть Северодонецка Луганской области. Они артиллерийскими обстрелами повредили помещение цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения Азот.

Полномасштабная война в Украине длится уже 103-е сутки.

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