Червень, 06 в 16:46

У Сєвєродонецьку на Луганщині йдуть запеклі вуличні бої, українським захисникам доводиться постійно маневрувати.

Про це розповів командир батальйону Свобода, капітан Національної гвардії України Петро Кузик у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку вкрай складна, йдуть запеклі вуличні бої буквально за кожен будинок. Динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється по кілька разів на день.

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– Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей, й активно використовує цю перевагу. Постійно атакують, обстрілюють, знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати, – зазначив Кузик.

Він стверджує, що в українських захисників були спроби контратакувати – десь вдало, десь не дуже. Окупанти також постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції.

– Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує (відеогру-шутер, – Ред.) Контрстрайк. Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, “м’яса” піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові й нові резерви кидають вже, – каже командир батальйону.

За їхніми даними, російські військові підтягнули додаткові резерви. Кузик наголосив, що українські захисники б’ються за кожен будинок та вулицю. Так, у якийсь день вони можуть просунутися, а в якийсь день їх можуть відкинути на квартал.

– Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія, – додав він.

Станом на 5 червня російські окупанти контролювали східну частину Сєвєродонецька Луганської області. Вони артилерійським обстрілом пошкодили приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання Азот.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 103-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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