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Факти / Україна

Окупантам на Херсонщині дозволили розстрілювати цивільних на блокпостах – СБУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Російським агресорам дозволили розстрілювати цивільних на блокпостах в тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої “ДНР”, опублікована у понеділок, 6 червня.

Як уточнюється, ці агресори забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах на Херсонщині.

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– Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з’являється машина чи фура, або що з яблуками, дивишся, питаєш: Що везеш? Якщо людина підозріла, е*ашить без розмов, – сказав бойовик із позивним Сєдой.

Його співрозмовник уточнив: З твого боку ви їх першими спалюватимете. А якщо не встигнете, то ми?

Після чого окупанти почали розподіляти між собою, хто вбиватиме мирних водіїв на дорогах першим.

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