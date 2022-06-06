Июнь, 06 в 16:58

Российские военные 6 июня после 9.00 открыли огонь из минометов по Сумской области. Было около четырех ударов по Великописаревской общине.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, после 14.00 россияне со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Зафиксировали около 30 прилетов.

Также продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины. По словам Живицкого, было 10 прилетов. Перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство.

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На 103-е сутки полномасштабной войны продолжаются ожесточенные бои на Луганщине и Донетчине. Враг не оставляет попыток захватить Северодонецк, Славянск и другие города.

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