Червень, 06 в 16:58

Російські військові 6 червня після 9.00 відкрили вогонь з мінометів по Сумській області. Було близько чотирьох ударів по Великописарівській громаді.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, після 14.00 росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Зафіксували близько 30 прильотів.

Також продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади. За словами Живицького, було 10 прильотів. Перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій.

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4 червня російська армія вдарила по Сумській області. Окупанти завдали шести ракетних ударів. Ворожий літак запустив ракети з території Росії, не перетинаючи державний кордон України.

На 103-ю добу повномасштабної війни тривають запеклі бої на Луганщині та Донеччині. Ворог не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк, Слов’янськ та інші міста.

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