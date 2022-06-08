Червень, 08 в 18:40

Російська Федерація вкрала близько 600 тис. тонн аграрної продукції з українських підприємств.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

– Росія вкрала близько 600 тис. тонн з аграрних підприємств України. Продукцію вивозили на територію окупованого Криму, а потім, через порти, українські продукти вивозять до міжнародних портів. Наразі відомо, що близько 100 тис. тонн продукції було переправлено до Сирії, — зазначив він.

За його словами, всі ці факти є публічно відомими, а Офіс генпрокурора України відкрив щодо них кримінальні провадження. Крім того, цією інформацією зацікавилось Головне управління розвідки при Міноборони.

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– Такі дії Росії мають відразу дві мети – поставити продовольство у свої федеративні округи. Особливо ті, які не є аграрними. Друга мета – комерційна складова. Те, що вивозиться – це десятки і десятки мільйонів доларів, – пояснив Денис Марчук.

Він заявив, що викрадення зерна відбувається через примушення українських фермерів віддавати товар за безцінь, а якщо вони відмовляються, окупанти відбирають агропродукцію. Крім того, окупаційна “влада” видає “документи” про “націоналізацію” українського майна, додав Марчук.

Раніше Велика Британія закликала розслідувати повідомлення про крадіжку українського зерна з боку РФ.

Джерело: Media Center Ukraine – Ukrinform