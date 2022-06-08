Июнь, 08 в 7:12

Украинские защитники успешно сдерживают штурм армии РФ в Северодонецке Луганской области.

Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 8 июня в городе продолжаются боевые действия.

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Кроме того, украинские военные помешали действиям оккупантов в районе двух населенных пунктов на Северодонецком направлении.

Так, безуспешным было наступление врага в районе Тошковки.

Отбросили россиян ВСУ также и при попытке продвинуться в направлении Устиновки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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