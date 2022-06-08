ВСУ успешно сдерживают штурм РФ в Северодонецке – Генштаб
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Украинские защитники успешно сдерживают штурм армии РФ в Северодонецке Луганской области.
Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 8 июня в городе продолжаются боевые действия.
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Кроме того, украинские военные помешали действиям оккупантов в районе двух населенных пунктов на Северодонецком направлении.
Так, безуспешным было наступление врага в районе Тошковки.
Отбросили россиян ВСУ также и при попытке продвинуться в направлении Устиновки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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