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Факты / Украина

ВСУ успешно сдерживают штурм РФ в Северодонецке – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ успешно сдерживают штурм РФ в Северодонецке – Генштаб
Фото: Depositphotos

Украинские защитники успешно сдерживают штурм армии РФ в Северодонецке Луганской области.

Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 8 июня в городе продолжаются боевые действия.

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Кроме того, украинские военные помешали действиям оккупантов в районе двух населенных пунктов на Северодонецком направлении.

Так, безуспешным было наступление врага в районе Тошковки.

Отбросили россиян ВСУ также и при попытке продвинуться в направлении Устиновки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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